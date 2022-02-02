"Биннофарм групп" начала поставлять "Фавипиравир" на российский рынок

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") начала поставлять на российский рынок препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Биннофарм групп" поставила на российский рынок первую партию препарата "Фавипиравир", который рекомендован Минздравом в протоколах для лечения COVID-19. Регистрационное удостоверение на препарат получено в сентябре 2021 года", - отметили в компании.

По словам гендиректора "Биннофарм групп" Рустема Муратова, компания прорабатывает возможность локализации производства препарата на заводе в Оболенске.

"Сегодня уровень заболеваемости COVID-19 находится на пике. Мы сделали все, чтобы максимально оперативно наладить поставку необходимого для борьбы с пандемией препарата. Сейчас для нас его выпускают по контракту в Индии, параллельно мы прорабатываем возможность локализовать его производство на заводе в поселке Оболенск Московской области", - сказал он.

По данным аналитической компании Alpharm, во втором полугодии 2021 года продажи "Фавипиравира" в натуральном выражении выросли в пять раз по сравнению с первым полугодием, объем продаж за год превысил 8 млн упаковок.

Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса, на производственных площадках "Биннофарм групп" выпускается вакцина от COVID-19 "Спутник V".