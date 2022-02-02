В Ростовской области в 2021 году реализовали более 150 инвестпроектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 150 инвестиционных проектов на сумму 65 млрд рублей реализовали в 2021 году в Ростовской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В 2021 году у нас успешно реализовано свыше 150 инвестпроектов на сумму 65 млрд рублей. Благодаря господдержке и льготам на Дону уже четвертый год подряд отмечается рост инвестиций", - привели в пресс-службе слова главы региона Василия Голубева.

Ростовскую область включили в перечень субъектов России, в которых до конца 2022 года должны внедрить региональный инвестиционный стандарт. Как отметил губернатор, эта мера должна обеспечить рост инвестиций в экономику региона.

В пресс-службе главы региона отметили, что в Ростовской области действует большинство элементов стандарта. В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России сейчас идет работа над сводом инвестиционных правил.

С 2011 года в Ростовской области ведется перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов", напомнили в пресс-службе. На сегодня он включает 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 310,2 млрд рублей. В дополнение к действующим преференциям в 2022 году на участников "губернаторской сотни" планируется распространить льготу на получение инвестиционного вычета.

О региональном инвестиционном стандарте

Региональный инвестиционный стандарт - это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата, предусматривающий совершенствование регионального законодательства, создание специализированной организации по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совета по инвестициям под председательством главы региона.

В настоящее время региональный инвестиционный стандарт внедряют 12 пилотных субъектов России.

Оценивать внедрение нового стандарта будет Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников и предпринимателей, "Деловой Россией" и Торгово-промышленной палатой.