Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в частных клиниках выросла за год на 33%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Средняя стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус в российских частных клиниках и лабораториях увеличилась в январе 2022 года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 2296 рублей. Об этом говорится в результатах исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Тесты-анализы ПЦР - средний чек покупки в январе - 2296 рублей, на 33% выше, чем в январе прошлого года, но на 5% ниже, чем в декабре 2021 года", - отмечается в исследовании.

По данным "Чек Индекса", объем продаж услуг по ПЦР-тестированию на коронавирус в январе 2022 года вырос в натуральном выражении в 4,4 раза по сравнению с январем 2021 года и на 67% по сравнению с декабрем 2021 года.

Эксперты отметили, что потребительский интерес к ПЦР-тестам активно растет с лета прошлого года. В периоды более стабильной эпидемиологической ситуации спрос на них был связан в основном с планами граждан побывать за границей, требованиями отелей или организаторов массовых мероприятий по подтверждению безопасного статуса посетителей. При этом многим приходилось прибегать к экспресс-тестированию для оперативного получения результатов, что отражалось и на среднем чеке покупки.

"В январе, очевидно, рост обращений за ПЦР-анализами обеспечило повсеместное быстрое развитие омикрон-штамма коронавируса. Но при этом средняя величина затрат снизилась, поскольку меньше доля экспресс-анализов", - объяснили в компании.

Согласно исследованию, средний чек покупки услуги тестирования на антитела к коронавирусу снизился на 13% по сравнению с январем 2021 года, но вырос на 2% по сравнению с декабрем 2021 года - до 1126 рублей. Объем продаж на 45% превысил показатель января 2021 года и на 108% - декабря 2021 года. Эксперты напомнили, что на протяжении большей части прошлого года спрос на тестирование на антитела стагнировал, однако за прошедшие пару месяцев они вновь стали более актуальными. Это произошло в основном из-за большого числа желающих проверить свой ковид-статус перед первичной вакцинацией или бустерной прививкой.

Об исследовании

Исследование проводилось аналитическим ресурсом "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" - крупнейшего оператора фискальных данных РФ, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны.

В исследовании учитывались данные о продаже услуг ПЦР-тестирования и тестирования на антитела к коронавирусу в частных клиниках и лабораториях по всей России.