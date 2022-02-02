AirBaltic не планирует просить о дополнительной господдержке

"Сейчас такая возможность не рассматривается, поскольку мы надеемся, что пандемия закончится. Мы также не можем отрицать, что если ситуация не изменится, то такая потребность может возникнуть. Но, скорее всего, поддержку мы будем искать не у государства, а на рынках капитала", - сказал он в интервью местной газете Dienas Bizness .

По его словам, авиакомпании очень помогли предоставленные государством средства на преодоление вызванного пандемией коронавируса кризиса. "Государство сначала вложило в капитал AirBaltic €250 млн, а позже - еще 45 из доступных €90 млн, вторая часть займа еще будет выплачена, и мы надеемся, что этих средств нам полностью хватит, чтобы преодолеть кризис. Конечно, сейчас трудно прогнозировать дальнейшее распространение COVID-19, поэтому нельзя утверждать, когда закончится пандемия. Мы надеемся, что в этом году компания сможет улучшить финансовые результаты, и государственная поддержка нам больше не потребуется", - отметил Гаусс.

AirBaltic выполняет прямые перелеты из Риги в различные деловые центры Европы и популярные зоны отдыха, а также обеспечивает несколько прямых рейсов из Таллина и Вильнюса. Правительство республики в 2020 году вложило в основной капитал авиакомпании €250 млн для преодоления вызванного пандемией кризиса, увеличив долю государства с 80,05% до 96,14%. В августе прошлого года кабинет министров принял решение вложить еще до €90 млн в основной капитал авиаперевозчика. Еврокомиссия в конце прошлого года одобрила вложение правительства в размере €45 млн в основной капитал AirBaltic, остальная часть вложений еще должна быть одобрена ЕК.

AirBaltic в прошлом году перевезла 1 628 000 пассажиров, на 21% больше, чем в 2020 году. Доходы авиакомпании за девять месяцев 2021 года составили €127,462 млн, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Убытки авиакомпании из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году составили €265 млн. Количество самолетов авиаперевозчика было сокращено с 40 до 25 единиц. Как заявил ранее Гаусс, AirBaltic планирует вернуться к прибыли в 2023 году.