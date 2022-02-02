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Кремль заявил о рекордном уровне поставок энергоресурсов из России в Китай

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что товарооборот двух стран также достиг рекордных отметок

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Поставки российских энергоресурсов в Китай вышли на рекордный уровень, как и товарооборот двух стран. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии предстоящего 4 февраля визита в Китай российского лидера.

"На рекордный уровень вышли поставки энергоресурсов в Китай. С момента запуска по газопроводу "Сила Сибири" экспортировано свыше 15 млрд кубометров газа, прорабатываются модальности строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай", - отметил представитель Кремля. Он назвал китайский газовый рынок "самым перспективным и динамично развивающимся рынком в мире".

Товарооборот России и КНР, как отметил Ушаков, в прошлом году вырос на треть и достиг нового максимума - $140 млрд. По словам помощника президента РФ, стороны продолжают планомерно продвигаться к установленной главами государств цели увеличения объема торговли до $200 млрд.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, "уделяется серьезное внимание созданию финансовой инфраструктуры, призванной обезопасить российско-китайское сотрудничество от санкционного давления третьих стран".

Ушаков обратил внимание и на сотрудничество РФ и Китая в сфере сельского хозяйства, транспорта, атомной энергетики, космоса, реализации крупных инвестиционных проектов и так далее.

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