Производитель Alpen Gold и Oreo повысил цены на продукцию в начале года в среднем на 8-10%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания Mondelez International, производитель кондитерских изделий и снеков, повысила отпускные цены на продукцию на 8-10% в начале 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Как заявил журналистам вице-президент по управлению категорией "кондитерские изделия" Mondelez International в регионе Восточной Европы Евгений Капустин, повышать цену на продукцию компания вынуждена из-за инфляции и роста цен на сырье.

"Да, из-за инфляции мы вынуждены будем повышать цену на нашу продукцию", - сказал Капустин, отвечая на вопрос ТАСС о возможном повышении цен на продукцию, не указав диапазон повышения.

В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что в январе компания объявила о повышении цен на ассортимент в среднем на 8-10%.

Капустин отметил, что компания уже столкнулась с ростом закупочных цен на сырье от поставщиков на 20-30 и даже 50%. Стоимость сахара за последние два года выросла на 113%, сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не хотим, чтобы качество нашей продукции ухудшалось, мы вынуждены пересматривать цены на продукты, потому что сырье сильно изменилось в цене", - подчеркнул Капустин.

При этом в пресс-службе компании отметили, что производитель берет на себя большую часть нагрузки на себестоимость, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной.

Ранее газета "Известия" написала, что производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. В частности, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявил об увеличении стоимости продукции до 19%. Однако Минсельхоз РФ сообщил, что не наблюдает массового тренда на повышение стоимости кондитерских изделий в России, "при этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей".