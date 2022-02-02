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Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 марта 2022 года

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 марта 2022 года - источник.

Министры ОПЕК+ завершили переговоры об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с в марте
Следующее заседание состоится 2 марта, отмечают источники ТАСС
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