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Путин обсудил с Совбезом РФ защиту персональных данных граждан при цифровизации

По словам президента, этой темой власти так или иначе занимаются на разных уровнях постоянно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ тему защиты персональных данных граждан при внедрении цифровых технологий.

"Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", - сказал глава государства, открывая в среду совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

По словам Путина, этой темой власти так или иначе занимаются на разных уровнях постоянно. "Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий и связанных с этим сопутствующих подчас непростых явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности отдельных отраслей производства и гаджетов", - добавил президент.

Он передал слово для доклада главе Минцифры Максуту Шадаеву.

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