Австрия оспорит решение ЕК признать газ и атом зелеными переходными источниками энергии

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Австрия подаст иск в Европейский суд, когда вступит в силу решение Европейской комиссии о признании атомной и газовой энергетики переходными к зеленым источникам энергии. Люксембург обещал поддержать решение Австрии, сообщила в среду австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

"Мы будем бороться с этим предложением, - заявила министр на специальной пресс-конференции в Вене. - В следующие недели мы подготовим юридические шаги. Когда документ вступит в силу, подадим иск с требованием признать его недействительным в Европейском суде".