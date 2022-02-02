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Австрия оспорит решение ЕК признать газ и атом зелеными переходными источниками энергии

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Австрия подаст иск в Европейский суд, когда вступит в силу решение Европейской комиссии о признании атомной и газовой энергетики переходными к зеленым источникам энергии. Люксембург обещал поддержать решение Австрии, сообщила в среду австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

"Мы будем бороться с этим предложением, - заявила министр на специальной пресс-конференции в Вене. - В следующие недели мы подготовим юридические шаги. Когда документ вступит в силу, подадим иск с требованием признать его недействительным в Европейском суде".

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