Восемь победителей определят на премии "Импульс добра" за вклад в развитие соцбизнеса в РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Восемь победителей будут определены на всероссийской премии "Импульс добра - 2022" за вклад в развитие социального предпринимательства в России. Призовой фонд составит 4,2 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе Фонда "Наше будущее", который учредил премию.

"Всего планируется определить восемь победителей, представивших наиболее яркие инициативы и посвятившие свою жизнь социальной миссии", - отмечается в сообщении.

Так, в этом году наградят лауреатов в номинациях "Лучший социальный предприниматель России", "Открытие года", "Лучший регион для социального предпринимательства". Отдельная номинация будет посвящена теме освещения социального предпринимательства в информационном пространстве, для соискателей доступна номинация "Амбассадор социального предпринимательства", куда вошли подноминации "Инфлюенсер", "Компания-лидер", "СМИ", "Представитель государственной власти", "Образование".

Прием заявок завершается 1 марта 2022 года. Заседание жюри состоится 15 марта. Для определения победителей 25 апреля соберется общественный совет во главе с председателем - учредителем Фонда "Наше будущее" Вагитом Алекперовым.

О премии

В этом году премия будет вручаться в 11-й раз. Всего за время ее существования организаторы получили 1 843 заявки из 81 региона России. Звание лауреатов были присуждено 89 социальным предпринимателям, представителям общественных организаций и органов власти, СМИ и образовательных учреждений.

Среди лауреатов премии прошлых лет - заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, заместитель председателя Госдумы VII созыва Ольга Епифанова, социальные предприниматели Роман Аранин и Антон Кучумов, Первый канал и ТАСС.