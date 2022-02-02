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Между Ереваном и Стамбулом впервые с 2019 года возобновились чартерные авиарейсы

Время полета рейса Ереван - Стамбул - примерно два часа

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Чартерное авиасообщение между Арменией и Турцией, которое было прекращено с 2019 года, возобновилось в среду вечером. Как сообщил корр. ТАСС глава совета директоров армянской авиакомпании Flyone Armenia Арам Ананян, самолет вылетел из Еревана в Стамбул в 18:00 по ереванскому времени (17:00 мск).

"Рейсы Ереван - Стамбул - Ереван будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. В ближайшие месяцы авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван по понедельникам, средам и пятницам", - отметил он.

По словам Ананяна, количество проданных билетов "в целом соответствует тем ожиданиям, которые были у авиакомпании". По его данным, из Еревана вылетят 65 пассажиров, обратно полетят более 30 человек. Всего в самолете 180 мест.

Время полета рейса Ереван - Стамбул - примерно два часа, из Стамбула самолет совершит обратный рейс в тот же день. "В Ереване самолет приземлится в 23:00 по местному времени (22:00 мск)", - добавил он. Кроме Flyone Armenia, армянские авиационные власти также дали разрешение на выполнение рейсов турецкой авиакомпании Pegasus - ее самолет совершит первый вылет из Стамбула поздно вечером в среду и прибудет в Ереван в ночь на 3 февраля.

6 декабря предыдущего года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на выполнение рейсов между странами. В середине декабря Анкара и Ереван проинформировали о назначении спецпредставителей по нормализации двусторонних отношений, которые провели первую встречу 14 января текущего года в Москве. Кроме того, правительство Армении решило с 1 января 2022 года не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, введенный в конце декабря 2020 года.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, но эти документы не были ратифицированы. 1 марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов.

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