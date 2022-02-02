Чистый убыток "Аэрофлота" за 2021 год по РСБУ составил 45,6 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Чистый убыток "Аэрофлота" по итогам 2021 г. составил 45,6 млрд рублей по сравнению с убытком в 96,5 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

В четвертом квартале 2021 года чистый убыток сократился до 22,1 млрд рублей по сравнению с 30,97 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Выручка компании в 2021 году выросла на 65%, до 378,66 млрд рублей, в четвертом квартале - на 94%, до 102,6 млрд рублей. Положительное влияние на выручку оказало активное развитие перевозок на внутренних линиях, а также продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте, отмечает "Аэрофлот".

"Значительный вклад в улучшение финансового результата 2021 года внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку начиная с высокого сезона. Так, по итогам 2021 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 15,3%. Изменение объемов операционных показателей 2021 года против 2019 года рассчитано на основе сопоставимой структуры Группы "Аэрофлот", то есть исключая показатели авиакомпании "Аврора" в 2019 году. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте также оказало положительное влияние на результаты: за 2021 год уровень восстановления емкостей от допандемийных показателей вырос с 16% в январе до 49% в декабре", - сообщил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.

Как сообщалось ранее, группа "Аэрофлот" по итогам 2021 года увеличила перевозки на 56%, до 45,8 млн пассажиров по сравнению с 2020 годом.