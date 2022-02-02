"Яндекс Go" опроверг зависимость цены поездки на такси от стоимости телефона клиента

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Стоимость поездки в сервисе такси "Яндекс Go" никак не связана с ценой смартфона, с которого сделан заказ, сообщили ТАСС в компании.

Ранее издание Forbes сообщало со ссылкой на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России агрегаторам такси, что служба попросила объяснить повышение цен на поездки в Москве и Казани, а также причины разных цен на поездки на одинаковые расстояния в зависимости от типа мобильного устройства.

"В "Яндекс Go" применяется модель динамического ценообразования, на это раньше также указывала ФАС. Это значит, что стоимость поездки всегда формируется автоматически с учетом ряда факторов: например, на стоимость влияет количество свободных машин рядом, погода, загруженность дорог, продолжительность и протяженность поездки и так далее. При этом пользователь всегда видит цену до того, как садиться в такси. Другие факторы - модель смартфона <…> - никакого отношения к ценообразованию не имеют", - отметили в компании.

В "Яндексе" добавили, что компания находится в диалоге с ФАС и ответит на запрос в установленном порядке.