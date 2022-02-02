Африке потребуется $154 млрд для реагирования на кризис из-за пандемии

РАБАТ, 2 февраля. /ТАСС/. Длящаяся уже два года пандемия коронавируса нанесла значительный урон экономике стран Африки, которые столкнулись с ростом инфляции и увеличением долговой нагрузки. Как заявил в среду в Аддис-Абебе председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат, выступая на 40-й сессии Исполнительного совета АС, странам континента потребуется $154 млрд, чтобы справиться с кризисом.

"Воздействие пандемии на экономику африканских стран привело к такой рецессии, с которой континент столкнулся впервые за несколько десятилетий. Африка в результате пережила падение экономической активности, что усугубилось ростом инфляции и увеличением долговой нагрузки. Это может помешать ожидаемому восстановлению экономик на континенте после окончания пандемии", - отметил он. Речь Махамата транслировалась на сайте панафриканской организации.

"По подсчетам Африканского банка развития, Африке потребуется мобилизовать 154 млрд долларов, чтобы дать эффективный ответ на экономический кризис, вызванный пандемией. В сложившихся условиях наши ожидания по достижению целей программы развития "Повестка дня - 2063", несомненно, будут пересмотрены в сторону понижения", - добавил председатель Комиссии АС.

Говоря о действиях стран на международной арене, Махамат выступил против "индивидуализма и национального эгоизма, которые представляют серьезную угрозу многосторонним действиям, снижают и ослабляют любой импульс международной солидарности".

Программа "Повестка дня - 2063" нацелена на использование потенциала Африки на благо африканцам путем глубинной социально-экономической трансформации.