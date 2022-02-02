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Сбербанк в середине марта определится с размером дивидендов за 2021 год

Герман Греф заявил, что в компании пока не подводили итогов года по МСФО

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбербанк в середине марта определится с размером дивидендных выплат за 2021 год, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы пока не подводили итогов года по МСФО. Я думаю, мы к середине марта примерно определимся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико отмечала в конце 2021 года, что организация будет придерживаться своей дивидендной политики в 50% от чистой прибыли по МСФО благодаря удержанию высокой рентабельности капитала на уровне 13%.

В апреле прошлого года акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (или 55,9% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).
 

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