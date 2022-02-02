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Глава Белгородской области предложил удвоить размер стипендии для аспирантов и докторантов

В 2022 году именные стипендии получили 43 молодых ученых региона

БЕЛГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил увеличить стипендию для аспирантов и докторантов региона в два раза. Об этом глава региона сообщил во время награждения именными стипендиями аспирантов и докторантов Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова во вторник.

"У нас очень большие планы по развитию региона, экономики, социальных проектов. Мы готовы создавать новые лаборатории, оказывать поддержку творческой и научной деятельности. Принял решение увеличить стипендию для аспирантов и докторантов в два раза", - пояснил Гладков.

Он уточнил, что стипендия аспирантов составляет 2,5 тыс. рублей в месяц, докторантов - 4 тыс. рублей в месяц. В 2022 году именные стипендии получили 43 молодых ученых, которые вносят вклад в инновационное развитие Белгородской области своими работами. Ранее глава региона также вручил стипендии 84 молодым ученым из НИУ "БелГУ" и 200 школьникам Белгородской области.

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