Египет с 2023 года запретит ввоз в страну товаров, не отвечающих экологическим стандартам

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Египет с 2023 года запретит импорт в страну товаров, не отвечающих международным экологическим стандартам. Об этом заявил в среду премьер-министр арабской республики Мустафа Мадбули.

"В Египет поставляется немалое количество товаров ненадлежащего качества, - пояснил он на пресс-конференции в Каире. - Правительство стремится к тому, чтобы продукция соответствовала экологическим стандартам и требованиям зеленого устойчивого развития, поэтому с 2023 года не соответствующая этим нормам продукция будет запрещена к ввозу в страну, либо подлежит высокому таможенному обложению". По словам Мадбули, "Египет стремится идти в ногу с развитыми странами в вопросе внедрения таких систем".

По данным правительства, в минувшем году общий объем египетского экспорта составил $45,2 млрд, что стало самым высоким показателем в истории, при этом $32,34 млрд - это ненефтяные поставки, которые за пять лет реализации программы экономических реформ выросли на 60%, экспорт нефти и нефтепродуктов достиг $12 млрд (90-процентный рост за пять лет). Вместе с тем страна стремится к достижению планки экспорта в 100 млн долларов.

Данные за 2021 год по общему объему импорта еще не обнародованы, однако ранее Центральное агентство общественной мобилизации и статистики (CAPMAS) сообщало, что за девять месяцев 2021 года Египет импортировал в страну товаров и продукции на $61 млрд, что соответствует 16-процентному росту по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом закупки топлива и нефтепродуктов за девять месяцев составили $7,8 млрд. Вторая по значимости статья расходов - импорт машин, электроприборов и запчастей ($4,6 млрд).