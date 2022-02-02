В Киеве создан фонд помощи западных стран Украине со стартовым капиталом почти в $50 млн

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария создали совместный фонд "Партнерство за сильную Украину" (ФПСУ) размером в £35 млн (около $47 млн). Об этом сообщила в среду вице-премьер Украины по вопросам неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня мы начинаем работу партнерского фонда "За сильную Украину". Фонд на старте располагает £35 млн для первых проектов, которые будут направлены на общины (юго-востока Украины - прим. ТАСС), их устойчивость, людей, которые нуждаются в поддержке", - сказала Верещук в эфире канала "Украина-24".

По ее словам, финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта, например, грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

Презентация фонда состоялась в среду в Киеве. Инициатива является совместной многолетней программой правительства Украины и пяти финансирующих партнеров - Великобритании, США, Канады, Швеции и Швейцарии. Во время презентации фонда состоялось официальное подписание меморандума о партнерстве между правительством Украины и представителями пяти стран-партнеров.