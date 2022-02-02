Минприроды готовит закон о самостоятельной утилизации предприятиями опасных отходов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минприроды России готовит к внесению в правительство законопроекта о самостоятельной утилизации предприятиями своих отходов I и II класса опасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Федерального экологического оператора" (ФЭО, входит в Росатом), который занимается такими отходами.

"Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин отметил, что готовится к внесению на рассмотрение правительства РФ законопроект, направленный на реализацию предложений образователей отходов, имеющих собственные мощности для утилизации отходов I-II классов, о предоставлении им права заниматься утилизацией генерируемых ими отходов самостоятельно. Данный законопроект прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти и госкорпорацией "Росатом" и в ближайшее время будет размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

С 1 марта 2022 года образователи отходов I и II классов опасности, которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору. Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК. Система создана для решения задач федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", исполнение которого поручено госкорпорации "Росатом".

Отходы I-II классов - особо опасные. Это свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.