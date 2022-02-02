Новак заявил, что страны ОПЕК+ в декабре исполнили условия соглашения на 122%

Власти ФРГ изучат решение ЕК признать газ и атом зелеными источниками энергии

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт добавил, что правительство ФРГ уже "подробно объяснило свою позицию по этому вопросу"

Читать полностью