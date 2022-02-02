Новак заявил, что страны ОПЕК+ в декабре исполнили условия соглашения на 122%
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Новак заявил, что страны ОПЕК+ в декабре исполнили условия соглашения на 122%
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Страны ОПЕК+ в декабре исполнили условия соглашения на 122% - Новак.
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