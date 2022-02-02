Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе вырос на 36,5%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 36,5% и составил 87,2 трлн руб., следует из сообщения торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 87,4%), денежный рынок (рост на 53,4%), срочный рынок (рост 43,4%), валютный рынок (рост на 18,2%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) увеличился в 6,6 раза, на рынке драгоценных металлов - в 1,6 раза.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 62,6% и составил 5,002 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 87,4%, до 4,212 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 4,7%, до 790,2 млрд руб. В январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 38 облигационных займов на общую сумму 361 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 283,4 млрд руб.