Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе вырос на 36,5%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 36,5% и составил 87,2 трлн руб., следует из сообщения торговой площадки.
Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 87,4%), денежный рынок (рост на 53,4%), срочный рынок (рост 43,4%), валютный рынок (рост на 18,2%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) увеличился в 6,6 раза, на рынке драгоценных металлов - в 1,6 раза.
Торги на рынках
Объем торгов на фондовом рынке в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 62,6% и составил 5,002 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 87,4%, до 4,212 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 4,7%, до 790,2 млрд руб. В январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 38 облигационных займов на общую сумму 361 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 283,4 млрд руб.
Объем торгов на срочном рынке увеличился на 43,4%, до 16,7 трлн руб., или 209,8 млн контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 205 млн контрактов, опционными контрактами - 4,8 млн контрактов.
Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 21,1% и составил 829,2 млрд руб. Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 6,6 раза, до 433,6 млрд руб.
Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27 трлн руб. (22,9 трлн руб. в январе 2021 года). На торги инструментами спот пришлось 10 трлн руб., на сделки своп и форварды - 17 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 53,4%, до 37,8 трлн руб., среднедневной объем операций составил 1,798 трлн руб. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 39,5%, до 20,6 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 6,4% и достиг 7,2 трлн руб.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза и составил 7,9 млрд руб., в том числе объем торгов золотом - 7,6 млрд руб., серебром - 0,3 млрд руб.