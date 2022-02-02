МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, чтобы ослабить проблему дефицита кадров в стране.

"Дефицит кадров, который ощущался всегда, в пандемию с ее ограничениями особенно обострился. Однако здесь есть резервы, и они заключаются не только в облегчении въезда для трудовых мигрантов. По данным Росстата, численность людей трудоспособного возраста из года в год снижается, а количество населения старше 60 лет растет. Однако многие представители старшего поколения - очень ценные профессионалы. Они могли бы продолжать работать, однако в этом случае они лишаются права на индексацию уже заработанной трудовой пенсии. Надо вернуть им это право, резервы для этого есть", - заявил Титов в среду в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

По его словам, которые привела пресс-служба уполномоченного, также "государство должно предоставлять льготы по уплате страховых взносов за новых работников". Тогда будут увеличены белые зарплаты, и это тоже повысит интерес со стороны квалифицированных кадров, убежден бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что намерен инициировать законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как отметили в пресс-службе, этот шаг - лишь часть реформы пенсионной системы, разработанной Институтом экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет Титов. В ее рамках эксперты предложили трехуровневую систему пенсионного обеспечения. На первом уровне - базовая пенсия, выплачиваемая всем. На втором уровне - пенсия, софинансируемая государством и предприятиями на основе страховых взносов, и на третьем - уже полностью добровольная, фактически "инвестиционная" пенсия. В рамках реформы предлагается остановить поэтапное повышение пенсионного возраста, зафиксировав его на достигнутом уровне, уточнили в пресс-службе.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция неоднократно выступала за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.