Аргентинская компания получила разрешение на продажу доз "Спутника V" своего производства

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями Аргентины выдало местной компании Richmond сертификат, который позволит ей продавать дозы российской вакцины от ковида "Спутник V", произведенные в южноамериканской республике. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

"Важность этого одобрения заключается в том, что оно дает компании Richmond возможность напрямую продавать вакцину и начать процедуры, необходимые для получения одобрения и последующего экспорта в другие страны", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Карла Виссотти также сказала журналистам, что Аргентина сможет получить оставшиеся по контракту с Российским фондом прямых инвестиций дозы "Спутника V" не из России, а от Richmond. "Поскольку у нас есть запас вакцин, Аргентина попросила Россию не присылать [новые партии]", - добавила она.

"Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне прошлого года Richmond начала местное производство с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.