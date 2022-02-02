Выпуск продуктов питания в России в 2021 года увеличился на 3,2%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство продуктов питания в России по итогам 2021 года выросло на 3,2% по сравнению с 2020 годом, следует из материалов Росстата.

При этом в декабре 2021 года выпуск продуктов питания увеличился на 7,5% по сравнению с декабрем 2020 года, но снизился на 0,3% по сравнению с ноябрем 2021 года.

В частности, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в декабре составило 751 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в декабре 2020 года, и на 1,1% больше, чем в ноябре 2021 года. По итогам прошлого года выпуск снизился на 2,7% по сравнению с 2020 годом - до 8,2 млн тонн.

Выпуск макаронных изделий в декабре 2021 года составил 126 тыс. тонн, что на 7,5% больше, чем в декабре 2020 года, но на 1,3% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения в декабре было выпечено 450 тыс. тонн - на 1,1% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 3,8% больше, чем в ноябре 2021 года. В целом за 2021 год было произведено 5,2 млн тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 2,8% меньше, чем в 2020 году.

Производство риса в декабре составило 55,6 тыс. тонн (на 5,2% больше, чем в декабре 2020 года, и на 13,6% больше, чем в ноябре 2021 года), гречки - 46 тыс. тонн (на 35,7% больше, чем в декабре 2020 года, и на 2,8% меньше, чем в ноябре 2021 года).