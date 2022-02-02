Промышленное производство в России в 2021 году выросло на 5,3%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Промышленное производство в России по итогам 2021 года выросло на 5,3% по сравнению с 2020 годом, следует из данных Росстата.

В декабре 2021 года рост промпроизводства в РФ составил 6,1% в годовом выражении после 7,6% роста по итогам ноября. При этом по сравнению с ноябрем промышленное производство в декабре выросло на 12,5%.

По итогам 2021 года наибольший рост показали обрабатывающие производства, отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы роста в них составили 15,8% (+9,6% в декабре). Добыча полезных ископаемых за год выросла на 4,8% в годовом выражении (+10% в декабре), производство в обрабатывающих отраслях - на 5% (+4,3% в декабре). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели за год выросли на 6,8% (+1,9% в декабре).

Минэкономразвития прогнозировало, что промышленное производство в России в 2021 году вырастет на 4,2%.

В Росстате поясняют, что на итоги промышленного производства в декабре 2021 года повлияли рост объемов добычи угля и металлических руд, увеличение объема предоставляемых сервисных услуг при добыче полезных ископаемых, а также увеличение объемов деятельности по сбору и утилизации отходов и работ по водоснабжению и водоотведению.

Кроме того, Росстат ретроспективно пересмотрел данные по росту промышленного производства в РФ в ноябре 2021 года с 7% до 7,6%, а также внес корректировки в отраслевые оценки по итогам 2020 года, не повлиявшие оценку динамики по итогам года.