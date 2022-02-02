Годовая инфляция в России с 22 по 28 января ускорилась до 8,82%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России с 22 по 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении против 8,64% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее. В годовом выражении рост цен на 28 января составил 8,82% в годовом выражении", - отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,14% против 0,18%, оказав сдерживающее влияние на динамику цен вместе с сектором туристических и регулируемых услуг, где цены выросли на 0,14% после 0,18% неделей ранее. При этом цены на продукты питания выросли на 0,31% против 0,21% неделей ранее при удорожании плодоовощной продукции на 1,14% (+0,87% неделей ранее).

Анализируя ситуацию на мировых рынках, МЭР отмечает, что с начала января текущего года цены на продовольствие изменились от удешевления на 4,3% до роста на 15,9%, в годовом выражении их средний прирост составил 20%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 января составила 0,19%, а с 15 по 21 января - 0,22%.