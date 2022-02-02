"Авито" привлек топ-менеджера из Amazon

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер крупнейшего американского маркетплейса Amazon Хартмут Финк занял позицию директора по транзакционному бизнесу в "Авито", говорится в сообщении "Авито".

"В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу "Авито товаров" вступил Хартмут Финк - топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon", - говорится в сообщении.

Ключевой задачей управленца станет развитие бизнеса доставки и платежей в "Авито товарах". Финк имеет 10-летний опыт работы в компании Amazon, 6,5 лет из которых занимался ретейл-направлением, и еще 3,5 - маркетплейсом, отмечается в материале.

"Авито" - российский сайт объявлений, основанный в 2007 году. Ежемесячно на "Авито" взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн.