В МВФ считают, что ситуация вокруг Украины может негативно сказаться на мировой экономике

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации вокруг Украины может негативно сказаться на мировой экономике. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в среду, выступая в рамках онлайн-дискуссии, организованной газетой "Вашингтон пост".

"В условиях возросшей неопределенности относительно роста мировой экономики геополитическая напряженность лишь затрудняет ситуацию. Мы уже наблюдаем это в том, что касается цен на энергию", - указала она в ответ на вопрос о том, как обострение ситуации вокруг Украины может сказаться на мировой экономике.

"Мы очень надеемся, что будет найдено дипломатическое решение как в интересах народа Украины, так и в связи с необходимостью поддерживать восстановление мировой экономики", - указала Георгиева. По ее словам, перебои "в поставках с Украины могут оказать дополнительное давление на цены на продукты, которые и так уже выросли". "Необходимо найти способ снизить напряженность в интересах Украины, европейской и мировой экономики", - заключила глава МВФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.