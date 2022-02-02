Оппозиция Украины: непрофессиональное управление привело к энергетическому кризису

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Непрофессиональное управление привело к энергетическому кризису на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные Государственной службы статистики Украины.

"Итоги прошлого года в нефтегазодобывающей отрасли и пищевой промышленности свидетельствуют, что главная причина энергетического кризиса и роста цен на продукты питания - не во внешних факторах, а в непрофессиональном управлении энергетическим сектором", - цитирует его в среду пресс-служба партии.

По его мнению, у властей страны был "целый ряд возможностей обеспечить энергетическую безопасность страны", однако "ни одной из них власть не воспользовалась". Бойко подчеркнул, что у Киева так и нет прямого контракта на поставку газа из РФ, а украинская нефтегазовая отрасль продолжает падение.

Бойко добавил, что не менее критическая ситуация сложилась и в пищевой промышленности Украины.

"Имея мощности для переработки зерна, мы вывозим его, а потом импортируем муку, произведенную из украинского зерна. И это не единственный пример, когда отсутствие регулирования экспорта приводит к уничтожению собственной перерабатывающей промышленности", - сказал Бойко.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отсоединению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. Завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими, по его словам, запланировано на 2023 год. В прошлом году в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.