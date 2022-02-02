Bloomberg: Марокко намерено импортировать СПГ через Испанию

РАБАТ, 2 февраля. /ТАСС/. Марокко планирует импортировать сжиженный природный газ (СПГ), воспользовавшись газопроводом Магриб - Европа (MGE), который проходит через территорию королевства и ранее предназначался для экспорта газа из Алжира в Испанию. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

После того как 1 ноября 2021 года Алжир остановил прокачку газа по экспортному газопроводу MGE, Марокко рассматривает возможность импортировать СПГ, чтобы избежать энергетического дефицита. Как отмечает агентство, в настоящее время у Марокко нет терминалов для перевалки СПГ. В связи с этим королевство намерено осуществлять поставки СПГ через Испанию, где топливо будет регазифицироваться, а затем переправляться в Марокко по газопроводу MGE.

По данным агентства, в начале января Марокко пригласило несколько трейдеров СПГ для участия в тендере. В интервью Bloomberg министр энергетики и устойчивого развития королевства Лейла Бенали сообщила, что правительство хочет заключить контракты с поставщиками СПГ на срок не менее пяти лет.

В свою очередь Министерство экологического перехода Испании, в сферу ответственности которого входят вопросы энергетической политики, подтвердило, что Марокко может рассчитывать на использование испанских терминалов для перевалки СПГ.

31 октября прошлого года президент Алжира Абдельмаджид Теббун дал указание государственной нефтегазовой компании Sonatrach прекратить коммерческие отношения с Марокканским управлением по электроэнергии и питьевой воде и не продлевать действие транзитного контракта на поставки газа в Испанию через территорию Марокко по газопроводу MGE. После этого Алжир стал напрямую экспортировать газ в Евросоюз, используя газопровод Medgaz (он проложен от крупнейшего газового месторождения Алжира Хасси-Рмель до Испании) и танкеры для перевозки СПГ.