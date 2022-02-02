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Винно-коньячный завод Alvisa Vine в Дагестане может начать производство в мае

Реализация инвестиционного проекта позволит трудоустроить более 150 человек, отметил врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям республики Хаджи-Мурад Абашилов

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство в Дагестане винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine стоимостью более 2 млрд рублей подходит к завершению. Завод начнет выпуск продукции в мае - июне текущего года, сообщил в среду ТАСС врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Хаджи-Мурад Абашилов.

"Строительство винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine стоимостью свыше 2 млрд рублей подходит к завершению. Выпуск продукции начнется уже в мае - июне месяце 2022 года. Проектом предусмотрено создание современного промышленного производства по первичной переработке винограда, производства вин и коньячных дистиллятов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, реализация инвестиционного проекта ведется на территории Дербентского района и позволит трудоустроить более 150 человек.

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