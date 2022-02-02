Площадь суперинтенсивных мини-садов на Ставрополье может вырасти на 30% весной 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Суперинтенсивные мини-сады заложат на 17,9 га в Ставропольском крае весной 2022 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минсельхоза. Общая площадь созданных при господдержке мини-садов таким образом увеличится на 30%.

"Конкурсный отбор прошли и заключили договоры 160 человек. Между ними распределят около 70 млн рублей. В настоящее время проводятся работы на 71 участке: осуществляется подготовка участков под закладку сада суперинтенсивного типа, разметка земельных участков, доставка материалов, установка шпалеры. Благодаря этому уже весной площадь суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах региона увеличится на 17,9 га", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства края Елену Тамбовцеву.

Пилотный проект по закладке садов суперинтенсивного типа на приусадебных участках запустили на Ставрополье в 2018 году. В региональном бюджете определили новый вид грантовой поддержки. С начала действия программы ее участниками стали более 600 человек, сады были заложены на площади 60 га.

"Реализация проекта способствует увеличению производства яблок на территории региона, позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые приусадебные участки, благодаря закладке садов в личных подсобных хозяйствах ставропольчан, снижается отток населения из сельской местности", - отмечают в министерстве.

Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью посадки деревьев, обеспечивают высокую урожайность и прибыль уже в первые годы. Ранее губернатор края Владимир Владимиров отмечал, что эксперимент по закладке мини-садов признан в регионе успешным. Власти прорабатывают введение аналогичного механизма поддержки для создания малых тепличных хозяйств на личных подворьях.