Нацбанк Украины в январе продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) в течение января купил на межбанковском валютном рынке $197,7 млн и продал $1,511 млрд. Об этом в среду сообщила пресс-служба НБУ.

"НБУ в течение января купил на межбанковском валютном рынке $197,7 млн и продал $1 511,2 млн. Отрицательное сальдо составило $1 313,5 млн", - отмечает Нацбанк на своем сайте.

В январе НБУ продал для стабилизации курса максимальный объем валюты с марта 2020 года, когда Нацбанк потратил из резервов $2,189 млрд.

По данным Нацбанка, всего за 2021 год НБУ купил на межбанковском рынке $3,69 млрд и продал $1,275 млрд. Сальдо интервенций составило $2,415 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году ($1,038 млрд).