Orlen будет возить нефтепродукты из Литвы на Украину через Польшу из-за запрета Белоруссии

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена перевозить нефтепродукты своего НПЗ в Литве на Украину через территорию Польши после введения властями Белоруссии запрета на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из балтийской страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду компанией.

"Это стало возможным благодаря последовательным инвестициям PKN Orlen, направленным на увеличение и диверсификацию логистических возможностей, в том числе на обеспечение стабильности поставок клиентам, - говорится в тексте. - Именно с этой целью Orlen Lietuva приобрела 100% акций литовской компании Mockavos Terminalas".

"Нынешняя ситуация за нашей восточной границей показывает, что при принятии деловых решений нужно также учитывать безопасность всего региона. Поставки топлива на Украину обеспечены", - заверил президент Orlen Даниэль Обайтек.

Как пояснили в Orlen, приобретение Mockavos Terminalas позволяет получить контроль над единственным железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкаве. Он используется для погрузки произведенных на Мажейкяйском НПЗ нефтепродуктов, которые затем поступают на рынки Польши и Украины.

"Благодаря этому решению <…> сегодняшние объявления о возможной приостановке перевозки грузов на литовско-белорусской границе никак не влияют на деятельность Orlen Group", - заверила компания. Orlen поставила на Украину 1 млн тонн нефтепродуктов в 2021 году.

Решение Минска

МИД Белоруссии ранее сообщил о решении запретить с 7 февраля перевозки транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог". По территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов.

1 февраля премьер-министр Роман Головченко предупредил, что Белоруссия примет меры в ответ на блокировку транзита калия Литвой, они затронут железнодорожный транспорт. По его словам, в этой ситуации Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию, считая, что возможные потери в маржинальности будут компенсированы ростом мировых цен.