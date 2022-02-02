Рогозин: Роскосмос тяжело входил в строительство старта под "Ангару" на Восточном

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация очень тяжело входила в проект строительства стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.

"Очень тяжело входили в этот проект. Откровенно скажу. Но предсказуемо тяжело, потому что то, что нам предыдущая администрация Роскосмоса предложила строить, - не то, потому что предложили строить такой же стартовый комплекс, как в Плесецке, а нам нужно было с запасом прочности делать его", - рассказал Рогозин в программе "Линия генерального", опубликованной в Twitter Роскосмоса.

По словам главы госкорпорации, работы велись вместе с перепроектированием комплекса. В 2022 году планируется завершить строительство второй очереди космодрома, в 2023 году пройдут испытания и первый пуск с нового стартового комплекса. "А дальше пойдет по накатанной, потому что люди привыкнут к своему городу, здесь вырастет социальная инфраструктура. Для технической интеллигенции будет все, что нужно. Библиотеки, хорошие школы, театр, спортивная инфраструктура. Люди сюда потянутся. Самая интересная в мире работа - космическая работа", - добавил он.

Как уточнил Рогозин, легкая ракета-носитель "Ангара" будет запускаться с этого же стартового комплекса, сверхлегкая ракета - с отдельного. "Потом появится стартовый комплекс "Амур-СПГ" после того, как получим метановые двигатели. Это еще одна очередь строительства космодрома, потому наконец-то будет ракета сверхтяжелого класса, поэтому я и говорю, что космодром будет вечно развиваться", - заключил гендиректор Роскосмоса.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года, а первый пуск состоится в конце 2023 года.