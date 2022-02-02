Начало строительства курорта "Мамисон" в Северной Осетии запланировали на апрель

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Проектно-сметная документация первого этапа создания в Северной Осетии горнолыжного курорта "Мамисон" подготовлена, строительство планируют начать в апреле. Об этом сообщил на своей странице в Instagram генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев по итогам совещания, посвященного началу строительства "Мамисона".

"По части работ со стороны "Кавказ.РФ" подписана дорожная карта, подтверждено финансирование на строительство первого этапа - двух канаток и 15 км трасс. Проектно-сметная документация готова, определен подрядчик на строительство. В апреле строители должны выйти на стройплощадку. Синхронизация всех процессов - вот что сейчас важно, если мы хотим запустить курорт в сезоне 2023-2024", - написал он.

В среду Тимижев принял участие в совещании в правительстве Северной Осетии перед началом строительных работ на площадке будущего курорта "Мамисон". В ходе совещания также обсудили привлечение инвестиционных ресурсов "Кавказ.РФ" для развития экономики республики. "Благодарен главе республики Сергею Меняйло, что откликнулся на нашу просьбу и собрал воедино всех участников процесса - отраслевые ведомства, подрядчика, ресурсоснабжающие организации", - добавил Тимижев.

Глава Северной Осетии в ходе совещания также подчеркнул, что помимо якорного инвестора сегодня к "Мамисону" проявляет интерес ряд представителей крупного бизнеса. Потенциальные инвесторы уже разрабатывают мастер-планы для второго и последующих этапов строительства горнолыжного курорта.

"Условия, которые есть на "Мамисоне", одни из самых привлекательных. У нас есть все шансы сделать его одним из лучших курортов, мы это обязательно сделаем. Как только на стройплощадку выйдет техника и начнутся работы, на "Мамисоне" будет совершенно другая атмосфера", - цитирует Меняйло пресс-служба главы и правительства региона.

О курорте

Ранее сообщалось, что "Мамисон" сможет принять первых туристов в сезоне 2023-2024 годов, к этому времени здесь планируется ввести в эксплуатацию две канатные дороги и 20 км горнолыжных трасс. Как отмечалось, активная фаза строительства на "Мамисоне" начинается в этом году. В 2023 году должны ввести в эксплуатацию объекты первой очереди - две канатные дороги, 20 км горнолыжных трасс, систему искусственного снегообразования, а также объекты инфраструктуры - сервис-центр, парковку на 500 мест. А к 2030 году на курорте должно появиться 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и более 7 тыс. мест размещения.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. В зимнем сезоне 2023-2024 годов на курорте "Мамисон" планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество "Мамисона" - уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха - альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.

О "Кавказ.РФ"

Ранее сообщалось, что Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".