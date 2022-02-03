Филиал BeerGenomics увеличил в семь раз поставки пивоварам проверенных ПЦР-тестами дрожжей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Филиал биотех-стартапа BeerGenomics из Санкт-Петербурга за первые полгода своей работы в семь раз увеличил поставки пивоварам высококачественных дрожжевых культур. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Группы "Роснано".

Компания BeerGenomics специализируется на культивировании жидких дрожжей для крафтового пивоварения и контроле качества пива и сырья генетическими методами - ПЦР- и NGS-тестированием. Последний метод позволяет в один отрезок времени получить данные о нескольких участках генома. BeerGenomics входит "ТехноСпарк" и Северо-Западный наноцентр инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано". Филиал в Санкт-Петербурге компания открыла в августе прошлого года.

"При открытии филиала мы действуем по модели лицензионного договора - помимо организации закупки оборудования, передаем ноу-хау, связанные с производством продукции, дрожжевую коллекцию, подбираем и обучаем персонал, обеспечиваем маркетинговую поддержку и продвижение. Головная компания несет все затраты, связанные с разработкой технологии, брендированием. Филиалу остается применять это в соответствии с разработанными нами стандартами. Теперь мы ведем переговоры об открытии подобных лабораторий в городах России и видим большой интерес к этому", - приводит пресс-служба слова генерального директора BeerGenomics Юлии Долгополовой.

Закупка современного лабораторного оборудования позволила новому филиалу выполнять заказы на культивирование разных дрожжевых культур, обеспечивать чистоту и качество штаммов. Около 80% заказов ему поступило на культивирование наиболее распространенных дрожжевых культур из каталога компании, 20% - на услуги по размножению и депонированию штаммов, предоставленных самими пивоварнями, всего от пивоваров северо-запада в коллекцию дрожжевых культур поступил 31 штамм.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ, деятельность инвестиционной сети которого направлена на коммерциализацию технологий в области наноиндустрии на базе объединения лабораторного и технологического оборудования, а также комплекса сервисов маркетинговой и бизнес-поддержки малых инновационных компаний Благодаря инвестициям Группы "Роснано" работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.