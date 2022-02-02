Таджикистан вышел на первое место среди стран СНГ по росту промпроизводства

ДУШАНБЕ, 2 февраля. /ТАСС/. Таджикистан по итогам 2021 года вышел на первое место среди стран СНГ по росту промышленного производства. Об этом в среду заявил журналистам министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир.

"По результатам 2021 года Таджикистан занял первое место в СНГ по росту промышленности - объем промышленной продукции составил 38,8 млрд сомони (более $3,4 млрд), что превышает показатель 2020 года на 23%", - сказал министр. По его данным, 32% общего объема промышленной продукции, произведенной в республике, относится к горнодобывающей отрасли, 20% - к электроэнергии и 19% - к пищевой.

"Несмотря на пандемию коронавируса, в Таджикистане в 2021 году сдано в эксплуатацию более 300 новых производственных предприятий, в которых свыше 5 тыс. человек обеспечены рабочими местами", - сообщил Кабир, уточнив, что 90 предприятий созданы в сфере легкой промышленности, 82 - в пищевой, 76 предприятий и цехов - по производству стройматериалов, 42 - в сфере машиностроения и 4 - в угольной промышленности. Он уточнил, что в настоящее время в стране зарегистрировано 2 386 предприятий, из которых 322 работали сезонно, а 90 не работают с 1990-х годов.