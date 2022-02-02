"Ъ": исполнительным директором Xsolla назначили Константина Голубицкого

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Константин Голубицкий занял должность исполнительного директора IT-компании Xsolla, а ее основатель Александр Агапитов ушел с поста генерального директора, сосредоточившись на проектах в области интернет-технологий. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным "Коммерсанта", Голубицкий, ранее занимавший должность технического директора Xsolla и контролировавший процесс производства новых продуктов компании, стал ее исполнительным директором. Он будет отвечать за расширение присутствия компании на новых рынках Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Как сообщили изданию, Агапитов покинул пост генерального директора Xsolla, намереваясь заняться проектами, связанными с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта, которые развиваются независимо от компании.

Компания Xsolla была основана в Перми в 2005 году. Она создает платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр.