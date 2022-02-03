Путин обсудит с членами "Деловой России" актуальные для бизнеса вопросы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции проведет встречу с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на связь выйдут представители региональных отделений, генерального и координационного советов "Деловой России", в числе которых владельцы крупнейших российских компаний и члены экспертного сообщества. Отмечалось, что планируется обсудить вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщал о планах Путина пообщаться с членами "Деловой России". Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее отмечал, что на встрече будет обсуждаться вопрос о стимулировании инвестиционного процесса в регионах.

"Прежде всего мы [рассчитываем обсудить] возможные шаги в улучшении инвестиционного климата в нашей стране: какие дополнительные меры можно принять для того, чтобы предприниматели чувствовали себя увереннее в своей деятельности, потенциально новые шаги в стимулировании инвестиций. Особенно это касается развития новых проектов в регионах нашей страны", - сказал ТАСС президент "Деловой России" Павел Титов.

В декабре прошлого года на личной встрече с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком Путин отметил, что ему всегда очень интересно принимать участие в общении с членами организации, поскольку оно носит не ритуальный, а предметный характер.

О чем говорили Путин и Репик

Встреча президента с председателем "Деловой России" в декабре была приурочена к 20-летию организации. На ней Путин обратил внимание на то, что власть и бизнес должны находиться в диалоге, при этом важно реагировать на позиции друг друга. В целом глава государства считает, что живой диалог с представителями бизнеса для государства крайне важен. Кроме того, Путин тогда отметил, что для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в экономике страны пришлось принять меры, связанные с "небольшой накачкой", но действия проводились более осмотрительно, чем в некоторых других странах.

Глава государства выразил уверенность, что в РФ будет реализовываться много новых инвестиционных проектов. Президент не исключил, что проект, запущенный в Федеральной налоговой службе по консультациям, когда инвесторы могут получить ответы на интересующие их вопросы, возможно распространить и на другие ведомства.

В свою очередь Репик предложил президенту распространить механизм "регуляторной гильотины" на ведомственные письма и избыточные формы отчетности. В рамках такого механизма проводится инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменяются или изменяются.

До этого также в декабре Путин и Репик приняли участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое прошло по видеосвязи. На нем председатель "Деловой России" предложил создать единую систему навигации для молодежи, занимающейся предпринимательством. Он также высказал идею законодательного закрепления понятия "молодежное предпринимательство". По мнению Репика, это выведет из так называемой серой зоны молодых людей, занимающихся бизнесом.