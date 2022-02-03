Кабмин обсудит обеспечение зарплат медиков, консультирующих при COVID-19

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании планирует обсудить выделение дополнительных средств регионам на зарплаты медикам, проводящим телемедицинские консультации граждан с подтвержденным ковидом, совершенствование механизма работы особых экономических зон и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Новые полномочия Минздрава

Согласно материалам к заседанию, правительство рассмотрит выделение в нынешнем году дополнительных средств регионам (за исключением Москвы) на софинансирование их обязательств по оплате труда медработников, консультирующих с применением телемедицинских технологий граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "Увеличение численности медработников, оказывающих консультативную медицинскую помощь в период подъема заболеваемости и распространения новой коронавирусной инфекции, позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами", - пояснили в кабмине.

Рост количества заражений коронавирусной инфекцией начался в России после новогодних праздников, в том числе в связи с распространением "омикрона". В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план дополнительных действий по борьбе с новым штаммом.

Кроме того, на заседании в четверг будет обсуждаться наделение Минздрава РФ полномочием по утверждению перечня лекарств, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением.

Развитие механизма ОЭЗ

В материалах кабмина также указано, что в повестку заседания вошел вопрос о совершенствовании механизма работы особых экономических зон (ОЭЗ). В частности, будет рассмотрен законопроект, предусматривающий сокращение административных барьеров для резидентов зон, расширение перечня разрешенных видов деятельности на таких территориях, уточнение механизма создания и оснований для ликвидации особых экономических зон, а также схемы управления ими.

"Предлагаемые изменения сделают механизм ОЭЗ более доступным для потенциальных инвесторов, упростят работу действующих резидентов, а также расширят круг инвесторов, заинтересованных в работе на базе института ОЭЗ", - указали в правительстве.

Другие вопросы

На заседании будет обсуждаться и продолжение работы по созданию льготных условий для бизнеса на Курилах. В повестке дня значится законопроект, закрепляющий основания, которые позволяют устанавливать для новых организаций, зарегистрированных на Курильских островах, пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В сентябре прошлого года на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса. Он уточнил, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников.

Правительство также планирует рассмотреть возможность онлайн-голосования по повестке общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на портале госуслуг. "Принятие законопроекта направлено на совершенствование механизма проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в части онлайн-голосования", - поясняется в материалах кабмина.