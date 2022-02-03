В СП считают, что системе ОМС не хватает прозрачности и нормативного регулирования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Анализ Счетной палаты РФ показал, что граждане пока недостаточно информированы о своих правах в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), система нуждается в большей прозрачности и совершенствовании законодательства. Об этом говорится в отчете ведомства, распространенного пресс-службой.

"В настоящее время защита прав застрахованных осуществляется через разрозненные элементы, механизмы и инструменты, которые установлены различными законодательными и нормативно-правовыми актами межотраслевого характера и слабо взаимосвязаны между собой. Более того, в российском законодательстве не определено само понятие "система защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС", - цитирует пресс-служба зампреда Счетной палаты Галину Изотову.

Ведомство обращает внимание, что из-за несовершенства нормативного регулирования пациенты либо не знают о своих правах в системе ОМС, либо не могут реализовать их в полном объеме. В частности, страховые медорганизации не имеют права защищать интересы граждан в суде, а медучреждения не несут ответственности за неисполнение информационного сопровождения пациентов.

Согласно данным отчета, на низкую информированность пациентов влияют недостатки в работе территориальных фондов ОМС. Нередко сведения вносятся в информационные системы несвоевременно или задним числом. Кроме того, не все медорганизации в регионах РФ работают в этих информационных системах.

В то же время отмечается, что получение бесплатной и качественной медпомощи гражданами не реализуется в полном объеме. "Учет жалоб пациентов на качество оказания медицинской помощи, а также на нарушение сроков ее ожидания, за исключением онкологических заболеваний, не ведется. Конкретные инструменты контроля сроков ожидания медпомощи не установлены", - подчеркнула Изотова. В этом контексте ведомство затрагивает проблему оказания медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам. Такие пациенты получают полис в бумажном виде со сроком действия до конца календарного года, но не более срока пребывания в России. При этом россияне получают бессрочный полис в бумажном и электронном виде.

Помимо этого, анализ показывает, что деятельность координационных советов в регионах, созданных для защиты прав застрахованных, "носит номинальный характер". "Принимаемые ими решения не рассматриваются и не востребованы, при этом они являются единственной площадкой в регионе для взаимодействия участников ОМС и органов власти", - отметила Изотова.

Позиция Минздрава

Как отмечает пресс-служба Счетной палаты, в Минздраве и Фонде обязательного медицинского страхования согласились с тем, что система нуждается в донастройке. "Мы благодарны Счетной палате за то, что проанализировали эту проблему так подробно. Действительно, граждане сейчас не настолько информированы о собственных правах, как должны были бы быть. Поэтому систему нужно строить вертикальную, чтобы все ее участники занимались своей работой", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения Владимира Зеленского.