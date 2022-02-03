В Австрии намерены бороться с зависимостью от российских газовых концернов

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Австрия сейчас зависит в сфере энергетики от российских газовых компаний и намерена бороться с этой зависимостью в будущем. Об этом заявила в среду министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.

Министр в эфире телеканала PULS 24 изложила такую позицию после решения Европейской комиссии принять документ о "Таксономии ЕС", который признает атомную и газовую энергетику переходными к зеленым источникам энергии и способствующими безуглеродной экономике. Как добавила Гевесслер, Австрия собирается обжаловать это решение, поскольку новые инвестиции в эти сферы заведут в тупик использование устаревших атомных технологий и природного газа.

"Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов. Единственный выход из этого в будущем - это возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика. Солнце нам не выставляет счет, это делает российский газовый концерн. С этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее", - пояснила Гевесслер.

Еврокомиссия приняла в среду документ под названием "Таксономия ЕС". Это классификация видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям безуглеродной экономики. В "Таксономии ЕС" отмечается, что новые инвестиции в атомные электростанции разрешены до 2045 года, в газовую инфраструктуру - до 2030 года. Австрия подаст иск в Европейский суд с требованием признать это решение недействительным, когда оно вступит в силу, сообщила ранее Гевесслер.