Россия будет привлекать китайские инвестиции при развитии Дальнего Востока

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия намерена активно расширять межрегиональные связи с КНР на Дальнем Востоке и в Сибири, а также привлекать китайские инвестиции и технологии для развития этих территорий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в статье для информационного агентства Синьхуа.

Он пояснил, что одна из стратегических задач России - "ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока".

"Эти территории - ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты", - рассказал глава российского государства.

В частности, отметил он, началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счет роста объемов транзитных грузов и сокращения времени перевозок.

"Растет и портовая инфраструктура на российском Дальнем Востоке. Все это должно еще больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик", - считает Путин.

Российский лидер добавил, что другим актуальным направлением двустороннего приграничного и межрегионального сотрудничества остается бережное сохранение природы, общих экосистем. "Эти вопросы всегда находятся в фокусе внимания общественности наших стран, и мы обязательно их обстоятельно обсудим в ходе переговоров, как и широкий круг гуманитарных тем", - подчеркнул президент РФ.