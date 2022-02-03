Расходы россиян на покупку новых автомобилей в декабре выросли на 11%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Траты россиян на покупку новых автомашин в декабре выросли на 11% по сравнению с ноябрем и достигли 271,5 млрд рублей, отмечается в исследовании маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) и аналитического агентства "Автостат".

"Показатель финансовой емкости (сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период) в декабре 2021 года составил 271,47 млрд рублей, что на 11% больше, чем месяцем ранее (244,2 млрд рублей в ноябре). При этом в декабре суммарно было продано 126,2 тыс. машин, на 6% больше, чем в ноябре (119,6 тыс. штук)", - говорится в исследовании.

Традиционно россияне тратят больше всего денег на покупку автомобилей сегмента SUV (sport utility vehicle), на который в декабре пришлось 67% финансовой емкости рынка. Лидерство в этом плане сохраняют европейские марки (37% в декабре). На второй строчке по объему потраченных средств вновь оказались японские марки, их доля в финансовой емкости рынка за месяц увеличилась с 22% до 26%.

В декабре ухудшили свои результаты китайские марки. Их доля в финансовой емкости рынка сократилась с 10% до 9%. Если в предыдущие месяцы китайские бренды опережали российские по объему потраченных на их приобретение средств, то в декабре ситуация поменялась. Произошло увеличение их доли в финансовой емкости с 10% до 11%.

В декабре выросла доля машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка до 29% (26% в ноябре) на фоне снижения доли массового сегмента с 74% до 71%.