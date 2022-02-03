Опрос: новая волна пандемии не повлияла на финансовые привычки россиян

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россияне, несмотря на новую волну коронавирусной инфекции, не отказываются от привычных трат и продолжают совершать крупные покупки, а также путешествовать. Такие результаты показал опрос, проведенный Райффайзенбанком (есть в распоряжении ТАСС).

С начала пандемии только четверть россиян стали внимательнее к своим деньгам: начали планировать бюджет и формировать подушку безопасности. Большинство же (61%) не изменили финансовых привычек. Например, 85% опрошенных не планируют откладывать сейчас крупную покупку. Каждый пятый продолжает путешествовать, как и раньше, а каждый десятый начал даже больше выбираться в поездки по России.

Как указал ТАСС руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев, на случай непредвиденных расходов почти треть россиян держит наличные дома и только 13% - в банке на накопительном счете. При этом банкир советует держать деньги на накопительном счете. "Он позволяет получать ежемесячный доход с возможностью пополнения и снятия в любой момент без потери выплаченных процентов. Такие счета бесплатны в обслуживании и просты в управлении: все можно сделать в мобильном приложении", - пояснил Матвеев.

Отношение к пандемии

На фоне новостей об очередной волне пандемии 35% респондентов заявили, что не особо беспокоились из-за сложившейся ситуации и раньше, а 29% просто принимают необходимые меры безопасности. Только треть россиян признались, что сейчас переживают из-за новой волны сильнее. Однако 3% опрошенных уверены, что новый штамм не так уж страшен, поэтому стали бояться вируса даже меньше.

В основном россияне узнают новости о пандемии из интернета (90%), телевидения (64%) и социальных сетей (47%). При этом большинство опрошенных (35%) утверждают, что не доверяют ни одному источнику информации, 34% опрошенных верят федеральным ТВ-каналам, а 31% - крупным деловым СМИ и агентствам, показал опрос.

При этом четверть россиян следит за новой информацией о коронавирусе каждый день, однако большинство - 45% опрошенных - читают новости о пандемии в общем потоке один - два раза в неделю. Кроме того, 17% признались, что почти не обращают внимания на эту тему, 10% утверждают, что она их не волнует вообще, а 3% смотрят или читают только то, что им присылают друзья.

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие около 1,5 тыс. жителей городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург. Среди них мужчин и женщин - 45% и 55% соответственно.