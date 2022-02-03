В Японии не стали комментировать информацию о возможных поставках газа в страны ЕС

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии воздержалось от комментариев на тему того, что власти США и ЕС обсуждают с азиатскими странами, включая Японию, возможности организации и увеличения поставок газа в Европу. Эта тема была затронута в четверг в ходе регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе соответствующих сообщений. У нас ведется диалог с США и странами ЕС по различным направлениям, но я хотел бы воздержаться от комментариев, связанных с внешнеполитическими переговорами", - заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой увеличить поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о поставках газа в Европу не только с азиатскими странами, но и с Ливией, Египтом, Катаром и Нигерией. Запад также вел переговоры по этому поводу с Китаем, но они, согласно источникам Bloomberg, носили ограниченный характер.

ТАСС запросил комментарий у Министерства экономики, торговли и промышленности Японии по данному вопросу. "Мы в курсе соответствующих сообщений прессы, однако не можем сообщать подробности о переговорах с зарубежными странами", - сообщили ТАСС в японском ведомстве.

Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, однако экспортом этого сырья страна не занимается.

На мировом рынке газа, в отличие от нефтяного рынка, меньше мощностей. В связи с этим министр энергетики Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, во вторник заявил, что никто не сможет обеспечить необходимый Европе объем газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы.