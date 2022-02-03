ТПП предложила Минфину приравнять майнинг к бизнесу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением приравнять майнинг к предпринимательству, чтобы исключить данный вид деятельности из "серой зоны". Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Представляется необходимым в значительной степени скорректировать действующее законодательство, а также разработать ряд новых нормативных правовых актов, которые в том числе определят правовой статус майнинга как вид предпринимательской деятельности, что позволит исключить данный вид деятельности из "серой зоны", обеспечить уплату соответствующих налоговых и иных обязательных платежей, а также позволит снять напряженность в вопросах незаконного использования электроэнергии", - отмечается в письме Катырина.

Также он предлагает определить "правовой статус производимой майнерами криптовалюты и ее дальнейшее обращение" и "правовой статус криптовалюты как платежного инструмента". Он подчеркнул, что статус российского рубля как национальной валюты "не должен быть поставлен под сомнение". "Однако целесообразно изучить опыт стран, в которых криптовалюта является цифровым представлением стоимости и не является платежным средством, а обмен криптовалюты на товары трактуется как бартерная сделка", - уточнил глава ТПП РФ.

Он считает, что одновременно с этим "целесообразно выработать четкую позицию банковского сектора РФ по обслуживанию физических лиц, финансовые операции которых могут быть оценены как операции по вводу/выводу средств в криптовалюту".

Катырин добавил, что при решении вопроса о регулировании криптоотрасли следует разрабатывать не только новые подходы, но и рассмотреть апробированные методы регулирования, применяемые на финансовом рынке. Например, "наделять инвесторов, вкладывающих свои средства в криптовалюты, специальным статусом, по аналогии с квалифицированными инвесторами". Или "использовать определенные критерии и разрешительную (лицензионную) систему для допуска участников на рынок криптовалют - криптобирж, криптопосредников, а также для целей организации майнинга". Он также призвал подумать о введении предельно допустимых лимитов для использования электромощностей при майнинге, разработать требования по отчетности, информировать население о рисках инвестирования в криптоактивы.

Позиция Банка России и Минфина

Ранее Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Росфинмониторинг 27 января сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.