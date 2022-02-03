Российский рынок акций открылся снижением

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась снижением индекса Мосбиржи на 0,25%. По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3539,23 пункта. К 07:17 мск индекс снижался уже на 0,54%, до 3 528,99 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевела на 0,19%, до $89,3 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,35% и торгуется на уровне $87,95 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3480-3600 пунктов, курс доллара - на уровне 75,8-77 рублей.