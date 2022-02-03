Сахалинский комбикормовый завод планирует увеличить объемы производства в восемь раз

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Единственный сахалинский комбикормовый завод "Маока" до конца этого года намерен выпустить до 12 тыс. тонн питательных смесей, что более чем в восемь раз превысит показатель 2021 года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В октябре 2020 года сообщалось об открытии в Холмском районе на юге Сахалина комбикормового завода. Значимость этого объекта заключается в том, что он сможет производить половину от всего объема комбикорма, необходимого сельхозтоваропроизводителям региона. Ранее в островной области не было ни одного комбикормового завода.

"Сахалинский комбикормовый завод в этом году увеличит объемы производства более чем в восемь раз", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации пресс-службы, продукцию цеха приобретают крупнейшие предприятия области. В их числе "Грин агро - Сахалин", "Мерси агро Сахалин", "Птицефабрика островная", "Совхоз Корсаковский" и СПК "Соколовский". За прошлый год компанией было реализовано 1,8 тыс. тонн корма.

Комбикормовый цех является приоритетным инвестиционным проектом в регионе. Объем инвестиций составил 469 млн рублей. Областные власти помогают компании в возмещении затрат на доставку зерновых культур и других компонентов для производства комбикорма.